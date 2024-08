Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag also wenig verändert bis negativ. Dabei erweisen sich die Schwergewichte im SMI als Stütze in einem insgesamt eher uneinheitlichen Markt. Die Stimmung sei nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag zwar weiterhin positiv, nach zwei guten Wochen dürfte es nun aber eine Verschnaufpause geben, sagten Händler. Laut Powell ist die Zeit für Leitzinssenkungen gekommen, da die Inflationsrisiken abgenommen hätten. Wie stark die US-Geldpolitik gelockert wird, hänge nun von den kommenden Konjunkturdaten ab. Mittlerweile dürfte ein Grossteil der Zinssenkungserwartungen am Markt eingepreist sein. Zudem seien die Umsätze moderat, da die Anleger etwas vorsichtiger agierten.