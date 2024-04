«Neben dem guten Novartis-Quartalsergebnis und der Beruhigung im Nahostkonflikt stimmt dies die Anleger zuversichtlich», sagt ein Händler. Möglicherweise lieferten nun, da die Zinssenkungseuphorie verflogen sei, überzeugende Firmenergebnisse den Treibstoff für steigende Börsen, meint ein anderer Börsianer. Zusätzliche Impulse liefern Konjunkturzahlen: In der Eurozone ist die Unternehmensstimmung gemessen am Einkaufsmanagerindex (PMI) im April auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen. Am Nachmittag wird auch in den USA der PMI von S&P veröffentlicht. Keine Impulse sind von der US-Notenbank Fed zu erwarten. Deren Vertreter befinden sich in der Schweigeperiode im Hinblick auf die kommende Woche stattfindende Zinssitzung.