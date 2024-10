Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung hatte am Nachmittag einen überraschenden Rückgang der Vorräte in den USA gemeldet. Demnach sanken die Bestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,5 Millionen auf 425,5 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 1,8 Millionen Barrel erwartet.