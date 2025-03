Auf Unternehmensseite macht Intel positive Schlagzeilen: Die Ernennung eines neuen Konzernchefs trieb den Kurs vorbörslich um 12 Prozent nach oben. Der Branchenveteran Lip-Bu Tan soll den Chip-Riesen aus seiner Krise führen. Analyst Timothy Arcuri von der UBS äusserte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie «positiv auf vielen Ebenen», unter anderem wegen seiner Erfahrung. Der neue Chef verfüge über ausgezeichnete Beziehungen in Fernost und habe in der Vergangenheit bereits Aktionärswerte geschaffen.