Jeden Tag eine weitere Hunderter-Schwelle. So in etwa könnte man die Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes in dieser Woche beschreiben. Nachdem der Leitindex erst am Vortag wieder über 10'500 Punkte gestiegen war, sind es nun die 10'600 Punkte, die er kurzzeitig genommen hat. Gestützt wird die aktuelle Bewegung von der US-Notenbank Fed, die am Vorabend Zinspause zur Freude der Börsianer erst einmal verlängert hat. «Der Grundstein für ein November-Rally ist gelegt», heisst es von zahlreichen Händlern.