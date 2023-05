Der US-Autobauer Ford rechnet im laufenden Jahr mit Restrukturierungskosten von 1,5 bis zwei Milliarden Dollar. Das Geld werde vor allem für Abfindungen und Einigungen mit Zulieferern benötigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ford steckt derzeit in einem Konzernumbau, der unter anderem Entlassungen und den Abschied von unprofitablen Standorten beinhaltet. Weitere Massnahmen könnten folgen, wenn sich das als nötig herausstelle, hiess es. Zuletzt hatte Ford angekündigt, jeden neunten Job in Europa zu streichen und sich auf die Entwicklung in den USA zu konzentrieren. Zuletzt hatte Ford dank nachlassender Lieferengpässe seinen Umsatz gesteigert. Das Unternehmen profitierte auf dem Heimatmarkt vom Verkauf hochprofitabler Pickups. Baustelle ist aber das Europa-Geschäft.