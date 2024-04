Die Erwartungen an diese hatten sich am Markt zuletzt bereits weiter nach hinten verschoben. Gar keine Zinssenkung, wie von Kashkari nun ins Spiel gebracht, hatten die Investoren bislang aber nicht auf der Rechnung. Der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarkt sorgt nun für Spannung. Für die Geldpolitik der Notenbank Fed ist er wichtig, weil er sich - etwa über die Lohnentwicklung - auf die Entwicklung der Inflation auswirken kann. Von der Inflationsentwicklung hängt wiederum der Zeitpunkt einer ersten US-Leitzinssenkung ab.