Gleichzeitig hält die Rekordlaune an den US-Börsen an. Händler machen dafür die sehr unterschiedliche Folgen verantwortlich, die Donald Trumps Politik haben wird, sobald er dann im Januar als US-Präsident vereidigt wird. Während Investoren in den USA auf Deregulierung und Steuersenkungen hoffen dürfen, müssen sich Investoren in Europa oder Asien auf steigende Zölle und einen erhöhten Protektionismus einstellen. Nach der turbulenten Vorwoche ist die Agenda in dieser stark ausgedünnt. Zu den wichtigsten Datenpunkten zählen zur Wochenmitte die US-Inflationsdaten.