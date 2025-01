Der Gesundheitsschuhhersteller Birkenstock trennt sich von seinem Finanzchef Erik Massmann. Seine Nachfolge tritt zum 1. Februar Ivica Krolo an, der bisher für den Münchner Finanzinvestor EMH Partners gearbeitet hat, wie Birkenstock am Mittwoch mitteilte. Massmann hatte sein Amt erst vor knapp zwei Jahren angetreten und das Unternehmen aus Linz am Rhein an die New Yorker Börse geführt. An den Zielen von Birkenstock ändere die Personalie nichts, betonte das Unternehmen. Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024/26 (per Ende Oktober) hätten weiterhin Gültigkeit. Die Birkenstock-Aktie ging in New York vorbörslich trotzdem um zwei Prozent in die Knie.