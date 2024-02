Im weiteren Verlauf der Woche rücken neue Inflationsdaten aus den USA und aus Europa in den Fokus. Die Märkte schienen sich im Vorfeld dieser Daten etwas Ruhe und Einkehr zu gönnen, heisst es in einer Markteinschätzung von Swissquote. Günstige Zahlen aus den USA, sprich ein nicht zu starkes BIP-Wachstum kombiniert mit einer rückläufigen Inflation, könnten das Rally wieder in Gang bringen. An anderer Stelle wird mit Blick auf die jüngst deutlich angestiegene Bargeldquote der Berkshire Hathaway Holding von Warren Buffet vor zu viel Übermut gewarnt: «Wenn einige der erfahrensten Köpfe der Finanzwelt ihr Geld gerade nicht einsetzen, ist es vielleicht auch für viele andere Anleger an der Zeit, etwas vorsichtiger zu werden», meint etwa CMC Markets.