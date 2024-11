Nach weiteren an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse zur Eröffnung hat die Rally am Montag im weiteren Verlauf etwas an Schwung verloren. Für den Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt zwar noch ein Plus von 0,7 Prozent auf 44'312 Punkte zu Buche. Andere grosse Börsenbarometer gaben die Gewinne aber wieder ab. Die Trump-Rally könnte sich zum Wochenauftakt also etwas abschwächen.