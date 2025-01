Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies in diesem Zusammenhang auf den Handel mit Terminkontrakten an der New York Commodities Exchange (COMEX), dem grössten Handelsplatz für solche Geschäfte. Demnach werde der Gold-Future in New York zu einer deutlich höheren Notierung gehandelt als der aktuelle Preis an der Börse in London. Nach Einschätzung von Fritsch dürfte die Sorge vor möglichen Importzöllen hierbei eine wichtige Rolle spielen.