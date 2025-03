Negativ sei zudem der massive Anstieg der Anleiherenditen in so kurzer Zeit. Die höheren Zinsen machen vor allem den Wachstums- und Technologwerten zu schaffen. Allerdings dürften die geplanten Ausgabenpakete auch die Konjunktur ankurbeln, was sich längerfristig positiv auf die Märkte auswirken sollte. Auslöser des Aufwärtsdrucks sind die Schuldenpläne zur Finanzierung von Europas Rüstungs- und Infrastrukturprojekten. Dabei hatte die EZB am Vortag die Zinsen weiter gesenkt. Weitere Impulse werden am Nachmittag von den US-Arbeitsmarktdaten erwartet. Denn diese fliessen in die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank mit ein.