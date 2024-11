Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag überwiegend seitwärts. Die Anleger bewerteten die US-Geldpolitik und die Inflationsaussichten der grössten Volkswirtschaft der Welt nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus. Zudem belasteten die schwachen chinesischen Märkte die Stimmung in der Region. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 3428,37 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 4098,35 Punkte. Die Anleger in China zeigten sich unbeeindruckt von den jüngsten Stützungsmassnahmen der Regierung in Peking für den angeschlagenen Immobiliensektor. «Wenn man über einen Hauskauf nachdenkt oder auf dem Markt ist, hilft das sicherlich. Aber es wird die Gesamtsituation nicht ändern», sagte Alvin Tan von Capital Markets. Der Überhang an Beständen sei immer noch da. Das Finanzministerium hatte am Mittwoch Steuererleichterungen für Immobiliengeschäfte angekündigt.