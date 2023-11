Nachdem sich die Anleger am Montag bereits im Schweizer Aktienmarkt nicht aus der Reserve locken liessen, herrschte am Montag auch in den USA Zurückhaltung. Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten halte sich das Engagement in Grenzen, hiess es an Markt. So schlossen die beiden wichtigsten Indizes Dow Jones und Nasdaq denn auch uneinheitlich: Während der breite Dow Jones ein kleines Plus mitnehmen konnte, gab der technologielastige Nasdaq etwas nach.