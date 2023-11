Asiens Börsen haben am Montag einen eher schwachen Start in die letzte Woche im November hingelegt. Die chinesische Zentralbank kündigte an, Finanzinstitute zur Unterstützung privater Unternehmen motivieren zu wollen, nannte aber keine Einzelheiten. Chinas Industriegewinne sind zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent gefallen. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt erholt sich weiterhin nur langsam nach der Pandemie. Die Anleger scheinen ihre Aufmerksamkeit deswegen nun auf die Federal Reserve Bank (Fed) zu legen, die am Donnerstag möglicherweise marktbewegende Inflationsdaten verkünden will. Die Daten sind Analysten zufolge auf dem niedrigsten Stand seit Mitte 2021 gesunken, was die Anleger in ihrer Annahme bestärken könnte, dass der nächste Zinsschritt nach unten bald erfolgen wird. «Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine Lockerung der Geldpolitik vornehmen werden, es sei denn, es besteht eine Gefahr für die Expansion oder die Finanzstabilität», meinte Bruce Kasman, Leiter der Abteilung für globale Wirtschaft bei JPMorgan.