Die Stimmung an den Finanzmärkten sinkt immer weiter in den Keller. Investoren befürchten eine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten mit weitreichenden Folgen für die Energieversorgung der Welt. Derweil zogen die Renditen an den Bondmärkten weiter an. So näherte sich in den USA die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen am Donnerstag der Marke von 5 Prozent an - im Hoch rentierten die Papiere mit 4,98 Prozent. Letztmalig war die Marke im Jahr 2007 überschritten worden.