Die Untersuchungen der EU-Kommission zur chinesischen Subventionspraxis im Elektroautomarkt haben die Aktien der Hersteller aus der Volksrepublik am Donnerstag belastet. Die Titel von BYD rutschten in Hongkong zeitweise um bis zu drei Prozent ab, Nio-Papiere fielen um zwei Prozent, Xpeng und Geely gaben um rund ein Prozent nach. An der Börse in Shanghai verloren die Papiere des staatlichen Autokonzerns SAIC zeitweise mehr als drei Prozent. Dessen Marke MG ist die chinesische E-Automarke, die sich in Europa am besten verkauft. Die Aktien des Batteriekonzerns CATL verloren in Shenzhen gut ein Prozent.