Händler hoffen nun aber, dass der Markt mit seiner Schwäche in den vergangenen Sitzungen sein Niveau konsolidiert hat und nun wie üblich zu Quartals- und Semesteranfang wieder frisches Geld in die Märkte fliesst. Starke Impulse von Unternehmen sind zwar noch Mangelware. Daher fühle sich das Geschäft auch ein wenig so an wie mit angezogener Handbremse, meint ein Händler. Die Bilanzsaison beginnt erst in rund zwei Wochen. In den USA bleiben am Donnerstag die Börsen wegen des Nationalfeiertags zudem geschlossen. Daher werden in den USA einige Konjunkturzahlen auf Mittwoch vorgezogen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird allerdings wie üblich am Freitag veröffentlicht.