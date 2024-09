Der Goldpreis bleibt weiter auf Rekordkurs. Das Edelmetall verteuert sich am Freitag in der Spitze um 0,4 Prozent auf 2570,03 Dollar je Feinunze. In dieser Woche hat der Goldpreis bereits knapp drei Prozent zugelegt. Nach den neuesten US-Wirtschaftsdaten sei der Markt zunehmend davon überzeugt, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen in der kommenden Woche um 25 Basispunkte senken werde, schreibt Alexander Zumpfe von Edelmetallhändler Heraeus. «Die Dynamik am US-Arbeitsmarkt hat zuletzt nachgelassen und auch die Zeiten hoher Inflationsraten sind vorbei.» In einem Umfeld fallender Zinsen werde Gold als Investment immer interessanter.