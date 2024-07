Nach dem Erdrutschsieg der Labour-Partei bei den Wahlen in Grossbritannien gibt es am Devisenmarkt kaum Bewegung. Das Pfund notiert mit 1,2766 Dollar minimal fester. Laut Nachwahl-Befragungen am Donnerstag können die britischen Sozialdemokraten mit 410 der 650 Sitze im Unterhaus rechnen. Eine 14-jährige Periode konservativer Regierungen ist damit beendet. Nachdem sich die Umfragen seit Wochen – zumindest was den Labour-Sieg betraf – kaum bewegt hätten, dürfte viel von den Erwartungen an die neue Labour-Regierung schon eingepreist sein, meint Commerzbank-Analyst Michael Pfister. Spannender sollte es für das Pfund in den kommenden Monaten werden, «wenn sich entscheidet, ob Labour den hohen Erwartungen an Veränderungen im Land gerecht werden kann».