In Jackson Hole kommen Notenbanker aus aller Welt zusammen, um ihre Einschätzungen zur weiteren geldpolitischen Entwicklung zu präsentieren. Dabei steht US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus: Seine Rede steht aber erst am Freitagnachmittag (MESZ) auf dem Programm. Es wird erwartet, dass sich Powell in seiner Rede klar zu einer Zinssenkung im September bekennen wird. Zudem erhoffe man sich Aufschluss darüber, ob vielleicht sogar eine grosse Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte im Bereich des Möglichen liege, heisst es am Markt. Bis dahin werden allerdings noch einige wichtige Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland veröffentlicht. Darunter ist auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung des Fed am Mittwochabend. Zudem geht hierzulande die Berichtsaison im grossen Stil weiter.