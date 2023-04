Der US-Dollar hat am Mittwoch nach US-Inflationsdaten deutlich an Wert verloren. Am späten Abend nach Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Notenbanksitzung notierte das EUR/USD-Währunspaar bei 1,0995 US-Dollar, zwischenzeitlich war es gar auf 1,1005 gestiegen, was dem höchste Stand seit Anfang Februar entspricht. Im frühen Handel hatte der Euro nur wenig über der Marke von 1,09 Dollar notiert.