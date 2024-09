Nach der EZB hatte letzte Woche auch das Fed die Zinsen gesenkt. Dies spiegle die weltweite Wende in der Geldpolitik wider, heisst es am Markt. In dieser Woche folg dann die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit ihrer Zinssitzung. Beobachter erwarten einhellig eine weitere Senkung des Leitzinses. Mehrheitlich wird dabei eine Senkung um 25 Basispunkte auf ein Niveau von neu 1,00 Prozent prognostiziert. Gerade nach dem jüngsten Fed-Entscheid steht aber auch eine Senkung um 50 Basispunkte in der Diskussion. Zunächst aber dürften die Vorabschätzungen für die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in der Eurozone genau beobachtet werden.