Positive Vorgaben aus dem Ausland, die Hoffnung, dass der Trump-Trade aufgeht und die bessere Wirtschaftsstimmung in Europa stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. US-Präsident Trump will mit Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen die Wirtschaft ankurbeln. Zudem hat er tiefere Zinsen und niedrigere Ölpreise gefordert. Zudem würden seine Äusserungen so interpretiert, dass die Zollpolitik so aggressiv werden könnte wie befürchtet, was die Märkte ebenfalls positiv stimme.