Trotz einer Zinssenkung durch die chinesische Zentralbank bleiben die Anleger in China am Montag vorsichtig. Der Schritt war angesichts der schwächelnden chinesischen Wirtschaft von den Märkten erwartet worden. Die Börse in Shanghai schwankte zwischen Verlusten und Gewinnen und notierte 0,4 Prozent im Plus bei 3275,74 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 3940,97 Punkte. Der anfängliche Optimismus über die Ende September von der Regierung in Peking angekündigten Konjunkturmassnahmen war in den vergangenen Tagen der Vorsicht gewichen. Investoren warten auf weitere Details zu den fiskalischen Stützungsmassnahmen der politischen Entscheidungsträger. «Konkrete Pläne könnten erst Ende Oktober oder Anfang November nach der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vorliegen», sagte Chaoping Zhu, Global Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management in Shanghai.