Dass es beim Thema Teuerungsrate noch keine echte Entspannung gibt, unterstreicht auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Es unterstreiche erneut, dass der Markt die Entschlossenheit der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung nicht so ernst nehme, heisst es in einem Kommentar. "Denn die Markterwartungen an den finalen Zinshöhepunkt und die Aussagen von den Fed-Bankern liegen ziemlich weit auseinander." Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Wirtschaftsdaten auf der Agenda, darunter auch der ADP-Report am Nachmittag, bevor am morgigen Freitag die monatlichen US-Jobzahlen kommen. In Europa werden die Produzentenpreise weitere Einblicke in die Inflationsentwicklung bieten.