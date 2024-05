Wie nachhaltig das neue Kursniveau ist, dürfte zudem am Dienstag bzw. am Mittwoch getestet werden, meinte ein Händler, denn dann steht mit der Veröffentlichung der US-Produzenten- und -Konsumentenpreise eine Art Realitätsprüfung bevor. Bis dahin dürften sich die Anleger wohl eher vorsichtig verhalten, heisst es am Markt weiter. Nach dem Auffahrtswochenende verläuft der Start in die neue Woche zudem ruhig. Impulse sind dünn gesät, lediglich der Augenheilkonzern Alcon legt am Montag seine Ergebnisse für das erste Quartal vor - das aber erst am späten Abend nach US-Börsenschluss. Ab Dienstag ist dann allerdings wieder deutlich mehr los. Im Verlauf der Woche werden nämlich mit Lonza, Sonova, Zurich, Swiss Re und Richemont diverse Blue Chips Zahlen zu ihrem Geschäft vorlegen.