Was ist eine Rolex? Keine Wertanlage, wenn es nach Jean-Frédéric Dufour, dem Chef des Uhrenherstellers, geht. Im Vorfeld des in dieser Woche stattfindenden Uhrensalons Watches and Wonders in Genf sprach Dufour mit der NZZ und gab einen verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr, das nicht zuletzt wegen Frankenstärke und Goldpreis «eine Herausforderung» sein werde. Im schwächeren Marktumfeld gerieten Uhrenhändler unter Druck und böten Rabatte, was den «emotionalen Produkten» schade. Die Schweizer Luxusuhrenindustrie verkaufe «Träume», die Produkte dürften deshalb nicht mit Aktien verglichen werden, so Dufour: «Das sendet die falsche Botschaft und ist gefährlich». Tatsächlich trieben Niedrigzinsen und Krypto-Gewinne die Preise für gebrauchte Uhren im Jahr 2021 und Anfang 2022 auf Rekordniveaus. Danach sind die Preise für die 50 wertmässig meistgehandelten Chronographen in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent eingebrochen, wie der Bloomberg Subdial Watch Index zeigt.