Die asiatischen Börsen sind am Freitag zum Ende der Woche eher auf der Stelle getreten. Nur der Yen stabilisierte sich und hielt sich in der Nähe eines 12-Wochen-Hochs gegenüber dem Dollar auf. Die US-Börsen hatten zuvor nach einer Berg- und Talfahrt trotz starker Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum überwiegend schwächer geschlossen. Immerhin waren die veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten ein Anlass zu mehr Optimismus. Das Wirtschaftswachstum war im zweiten Quartal schneller als erwartet und die Inflation kühlte sich ab. Dies trug dazu bei, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass ein abruptes Ende des Wirtschaftswachstums drohte und unterstützte gleichzeitig die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenband Fed im September. Die Veröffentlichung des PCE-Deflators am Freitag, einer der bevorzugten Preisindikatoren der Fed, wird «der nächste Test und wohl auch der Höhepunkt der Handelswoche sein», so Kyle Rodda, ein leitender Marktanalyst bei Capital.com. In Japan sind am Freitag die Zahlen für die Kernverbraucherpreise in der Hauptstadt Tokio veröffentlicht worden, die im Vergelich zum Vorjahr gestiegen sind. Die Tokioter Inflationszahlen gelten als Frühindikator für die landesweite Entwicklung. «Die starke Verlangsamung der Inflation (ohne frische Lebensmittel und Energie) in Tokio in diesem Monat verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan in der nächsten Woche die Zinsen anhebt, obwohl wir an unserer Prognose einer Anhebung des Leitzinses auf 0,3 Prozent festhalten», sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics.