Am Mittag kostet der Euro 1,0737 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang Mai. Am Vorabend hatte der Kurs noch über 1,08 Dollar gelegen. Zum Franken notiert der Euro aktuell auf 0,9631 Franken und damit so tief wie seit Mitte März nicht mehr. Am Freitag ging EUR/CHF phasenweise noch zu über 0,97 um. Das USD/CHF-Paar hat sich derweil zuletzt kaum verändert und kostete zuletzt 0,8969.