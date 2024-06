Gegen eine klare Gegenbewegung auf die hiesigen Verluste sprächen zudem auch die politischen Unsicherheiten, heisst es weiter. Dabei stehen vor allem die Wahlen in Frankreich, die an den beiden kommenden Wochenenden abgehalten werden, im Fokus. Auch wird am frühen Nachmittag in den USA ein ganzer Strauss an Konjunkturdaten veröffentlicht. Veröffentlicht werden unter anderem Wachstumsdaten und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Doch ob diese so viel Beachtung erfahren, wie der PCE Index, der am morgigen Freitag ansteht, wird sich zeigen. Denn dieser ist das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass. Beachtung finden dürfte ausserdem wohl auch das in der Nacht auf Freitag stattfindende TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden.