Im Fokus der Anleger stehen im Tagesverlauf die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Investoren erhoffen sich aus den Mitschriften interner Diskussionen Rückschlüsse auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Die Fed hatte nach einer rasanten Zinserhöhungsserie zwei Sitzungen in Folge pausiert. Angesichts des nachlassenden Preisdrucks in den USA wird an den Terminmärkten bereits über Zinssenkungen ab dem Frühjahr spekuliert. Zudem steht mit Nvidia erneut ein US-Unternehmen im Rampenlicht, das vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Börsianer rechnen beim Marktführer für KI-Spezialchips erneut mit einem Umsatz- und Gewinnschub. Im vorangegangenen Quartal hatte der weltweit wertvollste Halbleiter-Konzern ein Ergebnis über Markterwartungen vorgelegt. Diesseits des Atlantiks haben Anleger den Capital Markets Day des kriselnden Energietechnikkonzerns Siemens Energy im Blick. Dabei will das Management unter anderem erklären, wie es das seit Jahren verlustreiche Windenergiegeschäft mitsamt der komplett übernommenen Tochter Gamesa in die Spur bringen will.