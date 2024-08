Das in New York City ansässige Unternehmen meldete für das zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 15,91 Milliarden Dollar. Der organische Nettoumsatz verringerte sich um 2 Prozent, was in erster Linie auf die anhaltende Schwäche des gesamten Prestige-Schönheitssortiments auf dem chinesischen Festland und einen Rückgang im asiatischen Reiseeinzelhandel zurückzuführen ist. Der organische Umsatz wurde auch durch Massnahmen des Unternehmens und seiner Einzelhändler zur Anpassung der Lagerbestände sowie durch eine geringere Konversion beeinträchtigt. Teilweise kompensiert wurden diese Rückgänge durch Wachstum in der Sonderverwaltungsregion Hongkong und insgesamt in den Märkten Europa, Naher Osten und Afrika, Japan und Lateinamerika.