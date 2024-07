Das Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat am Montag den Euro-Dollar-Kurs bisher kaum bewegt. So kostet ein Euro am Vormittag 1,0907 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9757 ebenfalls wenig verändert. Ein Dollar kostet am Vormittag mit 0,8945 Franken auch praktisch gleich viel wie am Freitag.