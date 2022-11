Die erneute Kandidatur Donald Trumps für das Weisse Haus treibt die Aktien der von dem Ex-Präsidenten favorisierten Kommunikationskanäle. Trotz zunehmender Kritik aus den eigenen Reihen wirft der Republikaner Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 seinen Hut in den Ring und gab am Mittwoch den Startschuss für seine Kampagne. Daraufhin stiegen die Aktien von Digital World Acquisition vorbörslich an der Wall Street um neun Prozent. Das Börsenvehikel soll Trumps Social-Media-Venture Truth Social an die Börse bringen. "Da Twitter nicht länger seine Plattform ist, um seine Ansichten zu verbreiten, wird es wahrscheinlich viel mehr Traffic und Publicity für Truth Social geben", sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. "Tatsächlich wird jedes Unternehmen, das seit seinem Ausscheiden aus dem Weissen Haus mit Trump und seinen verschiedenen Projekten verbunden ist, wahrscheinlich viel mehr kostenlose Publicity anziehen, was in den meisten Fällen für ihren Aktienkurs keine schlechte Sache ist."