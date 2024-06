Die US-Notenbank hält derweil an ihrer Hochzinspolitik fest. Das Fed beliess den Leitzins am Mittwoch zum siebten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Er ist damit weiterhin so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Die neue Wirtschaftsprognose des Fed deutet zwar weiter darauf hin, dass die Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen noch senken dürfte - allerdings nur ein einziges Mal. In ihren vergangenen beiden Prognosen hatte die US-Notenbank noch drei Zinsschritte für dieses Jahr vorhergesagt. Dass die Währungshüter nur noch eine Zinssenkung für 2024 angedeutet hätten, sei eine leichte Enttäuschung, sagte denn auch ein Händler.