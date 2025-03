In den USA droht die Stimmung zu kippen. "Das Markt-Sentiment ist so schlimm wie seit Covid nicht mehr", kommentierte ein Händler. Die Zoll-Politik von US-Präsident Trump sorgt mehr und mehr für Unsicherheit. Dow Jones, S&P 500 und die Tech-Börse Nasdaq werfen alle Gewinne seit der Wahl im November über Bord und durchbrechen wichtige technische Unterstützungsmarken. "Sollten am morgigen Mittwoch die Inflationsdaten für eine Zinssenkung des Fed sprechen, könnte das die Nerven der Investoren beruhigen. Falls nicht, wären das sehr schlechte Nachrichten", erklärt ein Börsianer. Derweil setzen Anleger in Europa auf höhere Verteidigungsausgaben und das erhoffte grosse Infrastrukturpaket der potenziell neuen deutschen Bundesregierung und halten damit beispielsweise den DAX aber auch den CAC 40 in Paris im Plus.