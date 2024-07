Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Montag also zu einer Erholung an und legt mehrheitlich zu. Nach den Verlusten der Vorwoche sei eine technisch bedingte Gegenbewegung nicht aussergewöhnlich, heisst es am Markt. In der vergangenen Woche hatte der SMI 1,6 Prozent eingebüsst. Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Führung der weltgrössten Volkswirtschaft beeinflusse die Kursgestaltung dagegen nur wenig, sagt ein Händler. Diese Entscheidung komme eben nicht unerwartet. Bis feststehe, wer an Bidens Stelle kandidiere, dürfte allerdings eine gewisse Verunsicherung an den Märkten zu spüren sein. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl könnte durchaus noch zu höherer Volatilität führen, heisst es weiter.