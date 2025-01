Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter zugelegt und ist erstmals seit Mitte Dezember über die Marke von 2.700 US-Dollar gestiegen. Für Auftrieb sorgte vor allem die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Im Mittagshandel wurde das Edelmetall an der Börse in London zeitweise bei 2.708 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit dem 12. Dezember. Am Vortag hatte der Goldpreis noch knapp unter 2.700 Dollar gelegen.