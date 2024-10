Die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten scheint anzuhalten. Die US-Vorgaben für den heutigen Handelstag sind jedenfalls erneut positiv. So hat sich an den New Yorker Börsen die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf, während der Leitindex Dow Jones Industrial etwas länger brauchte und nach einem schwachen Auftakt erst im Verlauf ins Plus drehte. Der technologielastige Nasdaq verabschiedete sich zwar ebenfalls fester, hier fehlt aber noch ein Stück zum gut drei Monate alten Rekordhoch.