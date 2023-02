"Die Ergebnisse bekräftigen unsere These, dass Lyft gegenüber Uber einen strukturellen Wettbewerbsnachteil in Bezug auf Marktanteil, Fahrerangebot und Kosten hat", schreiben die Analysten von RBC Capital Markets. Uber hatte am Mittwoch mit seinem Quartalsgewinn und seiner Prognose positiv überrascht. Trust Securities stuften Lyft-Papiere am Freitag auf "halten" von "kaufen" herab und kappten ihr Kursziel von 40 auf 14 Dollar