Mit einem Plus von 7,5 Prozent ist die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius die stärkste unter den Werten des deutschen Leitindex Dax. Sie klettert auf 39,33 Euro, nachdem sie am Mittwoch in der Spitze schon bei 39,63 Euro lag. So hoch standen die Valoren zuletzt im November 2021.