Angespornt durch starke Geschäftszahlen vom US-Chip-Hersteller Nvidia geht die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt weiter. Der Dax stieg am Donnerstag um 1,3 Prozent auf 17.338 Punkte und übertraf damit seine erst Ende vergangener Woche aufgestellte Bestmarke. Auch in Japan trieb die Euphorie der Anleger angesichts des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) den Nikkei-Index über seinen Höchststand von 1989. Nvidia legte zum sechsten Mal in Folge einen Quartalsumsatz über den Markterwartungen vor und vertrieb damit die Sorgen der Anleger, dass das Ende der Fahnenstange in dem Sektor erreicht sein könnte. Die Aktien waren nachbörslich um zehn Prozent in die Höhe geschossen, im Frankfurter Handel gewannen sie zwölf Prozent. Im Sog dessen legten die deutschen Branchenschwergewichte Infineon und Aixtron 3,8 und 5,1 Prozent zu.