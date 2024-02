Am Dienstag hatten Daten zur Konsumentenpreisentwicklung in den USA dem Dollar kräftig Auftrieb verliehen. In der grössten Volkswirtschaft der Welt hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet abgeschwächt, was gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed spricht. Der Euro gab daraufhin deutlich nach und war bis Mittwochmorgen auf 1,0695 Dollar gesunken. Dies war der tiefste Stand seit November.