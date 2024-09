«In der Summe scheinen seine Kommentare für eine auch weiterhin recht zögerliche Bank of Japan zu sprechen», heisst es in einer Kurzstudie der NordLB. Die Notenbank in Tokio steuert derzeit in eine andere Richtung als viele Währungshüter in Übersee. Die BoJ beendete im März ihre Negativzinsen und hob im Juli den kurzfristigen Leitzins auf 0,25 Prozent an. Am Freitag liess sie die Zinssätze unverändert. Der Yen hatte daraufhin zunächst zugelegt.