Der Euro hat zum Wochenstart gegenüber Franken und US-Dollar deutlich zugelegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9302 Franken gehandelt nach 0,9276 am frühen Morgen. Auch zum US-Dollar macht die Gemeinschaftswährung Boden gut und geht zu 1,0581 US-Dollar um nach 1,0541 am Morgen. Gleichzeitig hat sich der US-Dollar auch zum Franken wieder etwas abgeschwächt und notiert mit 0,8789 Franken etwas tiefer als noch am Morgen.