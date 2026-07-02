Unter den Standardwerten ging der Blick vor allem zu Nike. Der Sportwarenkonzern übertraf mit seinem Quartalsbericht überwiegend die Erwartungen. Dennoch wies der Adidas-Rivale auf eine insgesamt trübe Branchenstimmung hin. Analysten nannten zwar die gesenkte Umsatzprognose enttäuschend. Doch sei das Ergebnisziel je Aktie beibehalten worden, hiess es etwa von der Bank of America. Dass die Aktie an der Dow-Spitze um knapp 5 Prozent stieg, dürfte aber auch der vorangegangenen Kursschwäche geschuldet sein. Erst vor wenigen Tagen war sie mit 40 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gesackt.