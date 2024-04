Die Schweizer Aktienmärkte reagieren am Montag besonnen auf die weitere Eskalation im Nahen Osten. Weder in Europa noch im Nahen Osten selbst ist es bislang an den Aktienmärkten zu einem Ausverkauf gekommen. Der Schweizer Leitindex SMI beginnt die neue Börsenwoche vielmehr mit moderaten Gewinnen, nachdem er vergangene Woche noch ein Minus eingefahren hatte. Es wäre denn auch eher als ein Zeichen der Stärke zu sehen, wenn Israel die Angriffe des Irans vom Wochenende nicht militärisch beantwortete. Damit sänke das Risiko eines Flächenbrandes merklich. «Die bewiesene Verteidigungsfähigkeit und die Unterstützung seiner Verbündeten sendet ein klares Signal an die gesamte Region, dass die Sicherheit des Landes nicht so ohne weiteres in Gefahr gebracht werden kann», kommentiert ein Händler.