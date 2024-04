Die Vorgaben aus den USA präsentieren sich zur Wochenmitte erneut verhalten. Immerhin haben die US-Aktienmärkte am Dienstag ihre zwischenzeitlich deutlichen Verluste wieder wettgemacht. Die Erholung im späten Handel war eine Reaktion auf Aussagen von Fed-Mitglied Raphael Bostic. Er bekräftigte seine Erwartung einer Zinssenkung in diesem Jahr und fügte hinzu, dass er bei Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt eine frühere und stärkere Zinssenkung in Erwägung ziehen würde.



Im Hinblick auf die Zinsen warten die Anleger am Mittwoch gespannt auf die US-Inflationsdaten am heutigen Abend, um weitere Schlüsse ziehen zu können. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank ihr Protokoll der letzten Zinssitzung, das Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs geben könnte. In Europa steht derweil bereits am morgigen Donnerstag die nächste Zinssitzung an.



In der Schweiz wiederum gewährt der Schokoladenproduzent Barry Callebaut einen Blick in seine Bücher. Im Fokus der Anleger stehen diese Woche allerdings vor allem die Geschäftszahlen von Givaudan und VAT, die erst am Donnerstag vorgelegt werden.